Campanha de vacinação contra Covid-19 começa nos Estados Unidos

A campanha de vacinação contra covid-19 nos Estados Unidos deve acontecer após o governo federal liberar as primeiras 2,9 milhões de doses para 64 principais estados, territórios e cidades, bem como cinco agências federais.

De acordo com o site UOL, as primeiras remessas de vacina foram despachadas neste domingo (13), dando início ao maior e mais complexo projeto de entrega de vacinas já realizado no país.

Embora estejam coordenados os esforços de distribuição, os estados têm a decisão final sobre quem receberá as primeiras vacinas. Ainda de acordo com o site, os reguladores dos EUA autorizaram na sexta-feira (11) o uso da vacina da Pfizer e de seu parceiro BioNTech, e agentes de segurança federais acompanharão as remessas fortemente protegidas da fábrica até o destino final.

De lá, eles serão transportados de caminhão ou avião até instalações próximas aos 145 locais norte-americanos destinados a receber as primeiras doses.