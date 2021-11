Mundo ultrapassa 5 milhões de mortes por Covid-19

Mais de 5 milhões de pessoas já morreram de Covid-19 em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

De acordo com o G1, o Brasil registrou queda no número de óbitos em outubro, no entanto, a Europa teve 14% mais mortes do que na semana anterior, e na Ásia, com um aumento de 13% no mesmo período.