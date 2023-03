Mulheres descobrem ser casadas com o mesmo homem e surpreendem em decisão

Já no tribunal, o engenheiro também se recusou a abandonar a segunda esposa, contou o conselheiro Harish Diwan. Após longa conversa, o trio acabou chegando ao inusitado acordo de dividir o marido. Agora, cada uma das indianas terá o engenheiro por três dias e, no domingo, o bígamo decidirá com quem vai ficar.

Dois anos se passaram e o marido não regressava, então a esposa foi ao escritório da empresa dele em Gurugram. Ela descobriu que o engenheiro se casou com outra mulher, com quem acabou tendo uma filha. Após uma briga feia em público a mulher foi direto a uma vara de família em Gwalior.

Segundo o Extra, o homem, não identificado, que é engenheiro, deixou a esposa na casa dos pais dela, em Gwalior (Índia), durante a pandemia de Covid-19, e foi fazer um trabalho longo em Gurugram, no mesmo país, aonde não poderia levar a companheira, com quem havia se casado em 2018.

