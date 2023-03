Herdeiros do papa Bento 16 são cinco primos

As últimas imagens conhecidas dele são de um evento da Fundação Ratzinger no dia 1º daquele mês, em que aparece sentado, demonstrando fragilidade.

O papa morreu no último dia 31 de dezembro, aos 95 anos, em um mosteiro onde vivia no Vaticano. Dias antes, o papa Francisco havia pedido orações, dizendo que o antecessor estava muito doente.

Gaenswein falou com jornalistas após rezar uma missa na igreja onde o pontífice foi titular como cardeal. "Nesta igreja, ele se sentia em casa, em família, como pai de uma bela, numerosa e frutífera família", afirmou. Gaenswein doou à igreja uma batina que foi do ex-líder da Igreja Católica.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário particular do papa Bento 16 (1927-2022), Georg Gaenswein, disse neste domingo (19) que cinco herdeiros aparecem em seu testamento, informou a agência de notícias italiana Ansa. Eles precisarão afirmar se aceitam o legado, que consiste em quantias da conta pessoal do pontífice.

