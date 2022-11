Mulher viaja para conhecer namorado virtual e tem órgãos arrancados por ele

Juan foi preso no último dia 17 acusado de homicídio, tráfico humano e de órgãos. O estudante de medicina teria publicado vídeos dos órgãos da vítima no TikTok.

Dois dias depois, pescadores encontraram os restos mortais da mulher na praia, que fica perto da universidade onde Juan estuda. Peritos constataram que Blanca teve os órgãos removidos por alguém com experiência em cirurgia e logo a polícia apontou Juan como suspeito do crime.

Segundo o Jornal O Globo, Blanca viajou no dia 27 de julho e mandava notícias para família com frequência até que no último dia 7 de novembro, eles estranharam que a mulher havia parado de se comunicar e comunicaram as autoridades do Peru, que a declararam desaparecida.

