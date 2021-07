Mulher de presidente assassinado, Martine Moise, retorna ao Haiti

De acordo com uma autoridade do Haiti, Martine chegou ao país após sua alta de um hospital de Miami, nos Estados Unidos, onde ficou internada por dez dias.

A viúva do presidente haitiano assassinado no início do mês, Martine Moise, voltou ao país caribenho neste sábado (17), segundo o G1.

