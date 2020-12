Morre o ex-presidente do Uruguai Tabaré Várquez, aos 80 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Uruguai Tabaré Várquez morreu na madrugada deste domingo (6), aos 80 anos, em sua casa, acompanhado de sua família. Ele lutava contra um câncer no pulmão.

A publicação de sua morte foi divulgada no Twiter de Alvaro Várquez, filho do ex-presidente. "Queremos agradecer a todos os uruguaios pelo amor recebido por ele ao longo de tantos anos", diz a mensagem.

Do partido Frente Ampla, Vazquéz deixou a Presidência do Uruguai em março deste ano. Em seu lugar assumiu Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional.

"Ele enfrentou sua última batalha com coragem e serenidade. Tivemos diálogos pessoal e político que valorizo e me lembrarei. Ele serviu seu país e, com seu esforço, obteve importantes conquistas. Ele era o presidente dos uruguaios. O país está de luto", escreveu Pou.

O partido de Várquez também se pronunciou pelo Twiter. "É com grande pesar que informamos a morte de nosso presidente, Tabaré Vázquez. Seu exemplo de integridade política e compromisso inabalável com nosso país e com o povo nos levará a continuar seu legado", publicou a Frente Ampla.

Váquez foi o primeiro candidato da coalizão a se tornar presidente do Uruguai em 2005 e permaneceu no cargo até 2010. Em 2015, voltou a Presidência do país.

Devido aos protocolos de segurança contra a Covid-19, a família de Vásquez informou que haverá apenas uma cerimônia reservada à família.