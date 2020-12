Ex-presidente do Uruguai Tabaré Vazquez morre de câncer

O ex-presidente do Uruguai, Tabaré Vazquez, 80, morreu nesse domingo (6) em Montevidéu. A causa da morte foi câncer de pulmão, o político que também era médico, lutava contra a doença há algum tempo e precisou deixar o cargo em março para tratar do problema.

Vazquez estava no segundo mandato e foi o primeiro líder de esquerda eleitor desde o fim da ditadura militar no país. Ele sucedeu José Mujica e era considerado um dos líderes mais liberais do país.

Em seu governo foram aprovadas as legalizações da maconha, do aborto e do casamento gay. Vazquez deixa quatro filhos. O partido dele, a Frente Ampla, confirmou a notícia nas redes sociais e lamentou a perda.