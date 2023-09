Morre na Itália o mafioso Matteo Denaro, chefe da Cosa Nostra, aos 61 anos

Em 1993, ajudou a organizar o sequestro de um menino de 12 anos, Giuseppe Di Matteo, para dissuadir o pai do garoto, um informante da polícia, de depor contra a máfia, segundo a Promotoria. A vítima foi mantida em cativeiro por dois anos antes de ser estrangulada; seu corpo foi depois dissolvido com ácido.

A polícia afirmou que Denaro, mesmo foragido, ainda dava comandos para as ações da máfia na área ao redor da cidade de Trapani, um reduto sob seu controle. Ele é acusado por promotores de ser responsável por vários outros assassinatos na década de 1990 no país.

