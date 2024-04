Missão da Conib que chegou hoje a Jerusalém diz estar bem; veja vídeo

O grupo também tem na agenda encontros com familiares de vítimas e de reféns sequestrados pelo Hamas, e deve visitar locais atacados no dia 7 de outubro.

A missão brasileira cumpre agenda no país até o dia 17. A programação inclui reunião com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e com o ministro da Diáspora, Amichai Chikli, além de outras autoridades e organizações da sociedade civil israelense.

BOA VISTA, SP (FOLHAPRESS) - Uma comitiva da Confederação Israelita do Brasil (Conib) que chegou neste sábado (13) a Jerusalém diz que está bem e que manterá agenda de reuniões com autoridades em Israel nos próximos dias.

