Militar tem pênis amputado após erros em diagnóstico

Com isso, o militar precisou passar por uma cirurgia de amputação parcial do órgão e em seguida ser submetido a sessões de quimioterapia.

O militar do Exército Britânico Gavin Brooks, 44, teve o pênis amputado após erros em seu diagnóstico. A família do subtenente já arrecadou mais de R$ 210 mil em uma vaquinha virtual para ajudar no tratamento.

