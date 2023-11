Milei derrota Massa e é eleito novo presidente da Argentina

Durante sua campanha, Milei adotou propostas radicais para enfrentar esses problemas, incluindo a promoção da dolarização da economia argentina e o fim do Banco Central do país.

Segundo o G1, Milei, que assumirá a presidência aos 52 anos, como o 52º líder do país, enfrentará a mais grave crise econômica em décadas. A Argentina está lidando com uma inflação mais alta em mais de 30 anos, com dois quintos da população vivendo na pobreza e uma desvalorização cambial significativa. Esses desafios são agravados por uma dívida externa bilionária e pela escassez de reservas internacionais.

O economista ultraliberal Javier Milei, representante do partido A Liberdade Avança, conquistou a eleição presidencial na Argentina neste domingo (19), com 86% das urnas apuradas. Ele obteve 55,95% dos votos, derrotando Sergio Massa, candidato da coalizão governista e atual ministro da Economia, que alcançou 44,04%.

