Menino pede para caixa de loja fingir ser sua mãe e evita ser sequestrado

Como não conhecia a mulher, o aluno da quarta série entrou na loja Dani Bee Funky e falou com uma funcionária do caixa, chamada Hannah. Ele pediu para que a jovem de 17 anos agisse como se fosse a mãe dele.

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um garoto de 10 anos da Pensilvânia, nos Estados Unidos, conseguiu se safar de ser sequestrado com uma estratégia corajosa. Ele estava voltando da escola em Pottstow, no dia 11 de novembro, quando uma mulher começou a segui-lo, segundo o canal ABC. Ele acabou pedindo para uma mulher fingir ser sua mãe.

