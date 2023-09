Menino de 2 anos passa por cirurgia após engolir 8 agulhas no Peru

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de dois anos teve que passar por uma cirurgia de emergência após engolir acidentalmente oito agulhas hipodérmicas no Peru.

O garoto engoliu as agulhas acidentalmente no sábado (10), enquanto estava brincando na casa de uma fazenda onde sua mãe trabalha, no distrito de Campanilla, província de Mariscal Cáceres, região norte do Peru.

A criança foi levada ao hospital de Tarapoto, onde os médicos levaram cerca de duas horas para retirar os objetos, que estavam localizados em diferentes partes do estômago e do trato intestinal do menino, segundo informou o Ministério da Saúde do Peru.

"As agulhas foram localizadas na parte distal e encontramos duas no peritônio do lado direito, outra que entrou o omento (um tecido localizado na cavidade abdominal), três no lado esquerdo, um na parede abdominal e dois estavam entre a bexiga e o reto", disse o Ministério da Saúde do Peru

A cirurgia, segundo afirmou o cirurgião pediátrico Efraín Salazar Tito, foi bem-sucedida. O menino permanece internado, mas se recuperando rapidamente. O médico informou que ele ficará no hospital em observação por pelo menos mais três dias antes de receber alta e voltar para casa.

REMÉDIOS PARA VACAS

Segundo familiares do menino, as agulhas que ele ingeriu eram utilizadas para injetar medicamentos nas vacas da fazenda, informou a TV local Antena 3.

"Ele engoliu as agulhas enquanto brincava. Quando ele as encontrou espalhadas, de repente as engoliu. Às vezes eu vou para a fazenda como ajudante, porque sou mãe e pai ao mesmo tempo para o meu filhos", disse Narly Olórtegui Pisco, mãe da criança.