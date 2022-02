Menina de 2 anos morre após comer biscoito envenenado jogado para cachorro

Uma menina de 2 anos teria morrido após comer um biscoito envenenado que foi jogado para o cachorro da família, de acordo com o site The Mirror. O caso aconteceu em Jalisco, no México, e a criança veio a óbito em 3 de fevereiro.

A mídia local disse que Heidy Valeria comeu parte do biscoito. O animal e mais uma coleguinha da menina, que estavam brincando com Heidy no dia do ocorrido, teriam tido os mesmos sintomas. A menina foi levada ao hospital dois dias depois de comer o biscoito, mas não resistiu.

A substância ainda não foi identificada e o caso está sendo investigado pelas autoridades locais.