Médicos retiram feto que cresceu no cérebro de menina de 1 ano

O feto é irmão gêmeo da menina e continuou crescendo por meses, desenvolvendo membros superiores, ossos e unhas. A condição também é conhecida como "feto no feto". Segundo as tomografias, o irmão da criança continuou a crescer após um ano do parto, pois ele compartilhava um suprimento de sangue com sua irmã.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.