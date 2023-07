Mais de 50 baleias morrem após encalhar em ilha na Escócia

Por volta das 15h30 no horário local, os animais que ainda estavam vivos tiveram de ser sacrificados. A decisão foi tomada pela equipe da BDMLR em conjunto com a Guarda Costeira e os bombeiros.

Especialistas em resgate de animais marinhos foram mobilizados por volta das 7h no horário local (3h em Brasília). Cerca de 55 baleias, entre adultos e filhotes, encalharam, e só 15 foram encontradas com vida.

"As baleias-piloto são notórias por seus fortes laços sociais; muitas vezes, quando uma baleia se mete em dificuldades e encalha, as demais a seguem", diz trecho da nota divulgada pela organização.

As razões do encalhe em massa são incertas. Segundo a ONG British Divers Marine Life Rescue (BDMLR, na sigla em inglês), que atua no resgate de animais marinhos, uma das baleias mortas aparentava ter um prolapso vaginal (enfraquecimento dos ligamentos e músculos na região), o que indica a possibilidade de que o grupo tenha encalhado devido ao parto de uma fêmea.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 50 baleias-piloto foram encontradas encalhadas neste domingo (16) em uma praia na ilha de Lewis e Harris, no oeste da Escócia. A maior parte do grupo morreu.

