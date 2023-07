Família da noiva descobre que noivo é careca e o agridem na cerimônia de casamento

Um incidente chocante ocorreu durante uma cerimônia de casamento em Gaya, no estado de Bihar, Índia, quando a família da noiva descobriu que o noivo era careca e o agrediu verbal e fisicamente. O caso ganhou repercussão nas últimas semanas no país.

O noivo, um homem indiano, estava utilizando uma peruca sob a tradicional cobertura para a cabeça chamada de sehra. Os parentes da noiva começaram a suspeitar que algo estava errado, pois o noivo se recusava a retirar o adorno. A tensão aumentou quando um homem decidiu puxar a sehra, revelando a careca do noivo. A descoberta desencadeou uma onda de violência no local, diante dos convidados presentes. Mesmo após o homem recuperar a sehra, as agressões continuaram.

#Gaya, #Bihar

Groom was beaten by the bride's family as they came to know that he wears a wig.



Now such kind of information shouldn't be kept hidden from a partner and that's absolutely wrong.



BUT for that purpose, the groom can't be tortured or beaten by the bride's family. pic.twitter.com/KvB7F3g2gL