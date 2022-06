Mais de 40 pessoas mortas são encontradas em caminhão nos EUA

Cerca de 46 pessoas foram encontradas mortas, nesta segunda-feira (27), dentro e ao redor de um caminhão abandonado na cidade de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Além disso, outras 12 foram encontradas com vida e levadas para hospitais da cidade.

As autoridades americanas acreditam que as vítimas sejam imigrantes ilegais. O motorista do veículo não foi localizado, até o momento.

A causa das mortes será investigada.