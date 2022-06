Mais de 40 pessoas são encontradas mortas em caminhão abandonado nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - o menos 42 pessoas foram encontradas mortas nesta segunda-feira (27) dentro e ao redor de um caminhão abandonado nos arredores da cidade de San Antonio, nos Estados Unidos. Acredita-se que as vítimas sejam imigrantes que entraram no país de maneira irregular. As informações são do The New York Times.

Outras 12 pessoas foram encontradas com vida e levadas para hospitais locais, segundo autoridades. Oficiais do departamento de polícia de San Antonio fazem buscas pelo motorista do veículo, que foi deixado em uma área remota na zona sul da cidade.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram carros da polícia e ambulâncias ao redor do caminhão.

San Antonio, no estado do Texas, fica a aproximadamente 250 quilômetros da fronteira com o México. Representantes do consulado mexicano estão a caminho do local. A cidade registrou forte calor nesta segunda, com temperatura máxima de 39,4ºC.