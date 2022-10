Mais de 100 alunos são intoxicados após beberem água contaminada com cocaína

De acordo com o jornal Clarín, da Argentina, os alunos têm idades entre 13 e 15 anos e começaram a desmaiar ou ter convulsões após ingerirem a água do colégio Juana de Asbaje. Até o momento, 55 alunos já receberam alta hospitalar.

Mais de 100 alunos de uma escola foram intoxicados após consumirem água contaminada com droga, supostamente cocaína. O caso ocorreu em Bochil, no México.

