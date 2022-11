Maior vulcão do Mundo, Mauna Loa entra em erupção

O maior vulcão ativo do mundo, Mauna Loa, no Havaí, está em erupção pela primeira vez em quase 40 anos.

AGORA: Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo, entra em erupção no Havaí após 40 anos em silêncio. Moradores são colocados em alerta.



pic.twitter.com/noorbPT1RD — CHOQUEI (@choquei) November 29, 2022

Segundo a CNN, a erupção no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí não ameaça as comunidades, embora a lava esteja fluindo por um lado do vulcão, disse o Serviço Geológico dos EUA nesta segunda-feira (28).

“Todas as indicações são de que a erupção permanecerá na Zona do Rift Nordeste”, disse a agência em um comunicado, referindo-se a uma área onde um vulcão está se dividindo, permitindo o fluxo de lava.

“Gás vulcânico e possivelmente cinzas finas e cabelo de Pele (fios de vidro de lava) podem ser carregados pelo vento”.

Não há indicação de ameaça às comunidades próximas e nenhuma ordem de evacuação foi emitida.. Como precaução, dois abrigos foram abertos, mesmo com “aproximadamente metade” das erupções registradas do Mauna Loa permanecendo na área do cume sem ameaçar as áreas povoadas, de acordo com outro tweet da Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí.