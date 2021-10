Mãe esperava 7 bebês mas no parto descobre que eram 9; bateu recorde

Quatro meninos e cinco meninas nasceram de uma cesariana em maio deste ano no Marrocos. Os pais achavam que seriam “apenas" sete bebês e a mulher aguarda para entrar no Guiness Book pelo maior número de crianças nascidas em um único parto a sobreviver. “Parecia um fluxo interminável de bebês saindo de dentro de mim” disse a mãe Halima Cisse ao Daily Mail.

