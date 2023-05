Mãe encontra carrapatos dentro do ouvido da filha durante banho

“O processo de remoção foi muito traumatizante porque você tem de segurar a criança quieta para remover com segurança o que estava no ouvido. Uma criança de 2 anos simplesmente não entende o que o médico está tentando fazer”, disse a mãe em entrevista.

De acordo com a CNN a família havia se mudado recentemente para uma casa no meio da floresta e no dia anterior a bebê ficou ao ar livre enquanto os pais trabalhavam no quintal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.