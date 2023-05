Ditadura da Nicarágua manda fechar Cruz Vermelha e confisca bens da entidade

O texto aprovado pelos deputados determina também que todo o patrimônio da entidade no país passará a ser propriedade do Estado. Seus bens expropriados serão administrados por uma nova organização que prestará o serviço anteriormente feito pela organização internacional. A entidade sucessora "continuará cumprindo o marco jurídico internacional fundamentado na Convenção de Genebra de 1949", diz o documento, citando o acordo que originou o direito humanitário internacional.

Segundo a CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos), ao menos 355 pessoas foram mortas durante os protestos de 2018, nos quais a organização humanitária atuou atendendo feridos. Em 2022, a Cruz Vermelha fez 26.058 atendimentos no país, onde atua há 89 anos -o que significa que a organização conseguiu manter suas atividades durante a ditadura da família Somoza, no século 20, e na Guerra Civil, que acabou em 1979, mas não resistiu ao regime de Ortega.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ditadura da Nicarágua encerrou as atividades da Cruz Vermelha no país e confiscou seus bens, em mais uma ofensiva autoritária do regime de Daniel Ortega poucos dias depois do aniversário de cinco anos dos protestos massivos que levaram ao endurecimento do regime.

