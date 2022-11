Mãe de luto morre 2 dias após o filho e comove cidade no interior da Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pequena cidade no interior da Austrália vive clima de luto, após três pessoas morreram repentinamente em uma semana. Duas delas eram da mesma família, comovendo os moradores, que definiram a morte de uma mãe apenas dois dias depois do filho como sendo um caso de "coração partido".

Segundo o jornal inglês Daily Mail, a sequência de tragédias aconteceu em Coober Pedy, cidade de apenas 2 mil habitantes. Goran Ilich, 34, morreu em 12 de novembro e seu corpo foi encontrado por sua mãe, Elizabeth, que ficou profundamente abalada.

O jornal local Coober Pedy Regional Times fez uma homenagem a Ilich, afirmando que pessoas de diferentes faixas etárias o conheciam e tinham simpatia por ele. "Goran Ilich era popular entre os moradores. Ele tinha um charme natural e era bastante educado", diz o texto.

A causa da morte do homem ainda não foi divulgada pelas autoridades locais.

Mãe também morre

A surpresa seguinte veio quando a mãe de Goran, Elizabeth Ilich morreu dois dias após o filho, na segunda-feira (14).

Ainda abalada pela perda do filho, Elizabeth estava aflita. Ao acordar, ela alegou estar sentindo dores no peito e ligou para seus amigos para pedir ajuda. Uma ambulância foi chamada para a residência dela e a mulher foi encaminhada ao hospital. Contudo, ela não resistiu e morreu na unidade de saúde horas depois.

Em uma publicação no Facebook, uma amiga de Elizabeth lamentou a tragédia e destacou que ela morreu "de coração partido", pois não suportou a morte do filho. No texto, a mulher também informou que Elizabeth sofria de problemas cardíacos.

Como a família Ilich era bastante querida na cidade, muitos residentes criaram uma página no site de vaquinhas GoFundMe para arrecadar dinheiro para o enterro da mãe e do filho. Além disso, a campanha também serviu para homenageá-los.

"Todos aqueles que interagiram com o Goran sabiam que ele era diferente, podia falar com qualquer um e encantava-os com o seu carisma e personalidade", diz o texto da campanha de fundos.

Terceira morte

A comunidade de Coober Pedy foi novamente surpreendida pela morte de um bombeiro, Jayden Watts, na sexta-feira (18). A causa da morte também não foi esclarecida.

Devido à morte de três pessoas na mesma semana, os habitantes da cidade australiana manifestaram sua dor e incômodo nas redes sociais. Um deles declarou que aquela foi "uma semana horrível para a comunidade".

"Primeiro Goran Ilich, alguns dias depois sua mãe, Elizabeth e, em apenas alguns dias, Jayden Watts. Este ano serviu para dizermos o último adeus a muitos de nossos amigos e vizinhos Meus pensamentos e orações vão para todos vocês", escreveu um usuário.