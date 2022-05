Macron sugere nova organização europeia ao admitir que incluir Ucrânia na UE levaria anos

Os dois participaram de um evento em frente ao portão de Brandemburgo, que estava iluminado com as cores da bandeira ucraniana. Horas antes, ainda na França, Macron disse que a paz no Leste Europeu deve ser alcançada pela via diplomática e sem humilhar a Rússia.

A ideia foi citada em discurso ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no nordeste francês, no qual o líder recém-reeleito deixou claro que uma eventual entrada da Ucrânia na União Europeia demoraria e que, portanto, seria necessário fornecer a Kiev alguma esperança a curto prazo.

