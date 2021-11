Lula tem recebido muitos convites e viajará aos Estados Unidos, diz ex-ministro

"Uma parte é garantir as eleições e a democracia. Que o mundo esteja de olho nos movimentos de Bolsonaro durante as eleições. A ideia é manter canal aberto para denunciar qualquer movimento do Bolsonaro e também fortalecer pontes, das quais vamos precisar para tirar o Brasil do buraco em que está", diz.

"Ano que vem tem outra agenda, Estados Unidos, Américas", diz o deputado. "Vai passar [pelos EUA] e vai ser um show. Tem um movimento progressista nos EUA, para o qual o Lula é uma referência, tem movimentos de solidariedade e tem os interesses dos investidores, que vão querer encontrar com ele, assim como com outros candidatos", completa.

