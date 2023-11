Lula recebe repatriados de Gaza e diz que Israel também comete atos de terrorismo

Logo depois da fala de Lula no Planalto, o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Claudio Lottenberg, afirmou em nota que as falas de Lula equiparando as ações de Israel às do Hamas são "equivocadas e perigosas". "Israel vem fazendo esforços visíveis e comprovados para poupar civis palestinos, pedindo que eles se desloquem para áreas mais seguras, criando corredores humanitários, avisando a população da iminência de ataques" disse ele.

"Dependia da boa vontade de Israel, dependia da quantidade de pessoas, que não sabíamos. Todo dia ligávamos de manhã e de tarde para o ministro de Israel, para o ministro do Egito, para o nosso embaixador, até que conseguimos trazer as pessoas", disse o presidente.

Lula discursava sobre as ações que lograram retirar brasileiros que estavam em Gaza após dias de impasse. O petista disse que as tratativas foram difíceis e envolveram diferentes fatores, entre eles a "boa vontade de Israel".

O presidente também elogiou o chefe da pasta, o ministro Mauro Vieira, por seu desempenho no Conselho de Segurança da ONU e lembrou que uma resolução do Brasil em favor da criação de um corredor humanitário na área de conflito foi aprovada por 12 países e só não foi para frente devido ao veto dos Estados Unidos.

"Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra; ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra; ao não levar em conta que eles não estão matando soldados, estão matando junto crianças", declarou o presidente.

