Lula e Mujica combinam de conversar mensalmente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Lula e o ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica acordaram nesta semana que irão manter contato mensal para conversar sobre a América Latina e temas da atualidade.

A informação foi revelada pela revista uruguaia Búsqueda e confirmada pela coluna. A dupla ainda não tem um encontro presencial marcado e pretende se falar virtualmente.

O ex-presidente Lula e o ex-presidente do Uruguai José Mujica em evento que celebrou os 40 anos do PT, no Rio - Diego Padilha - 8.fev.2020/Divulgação Agência PT

Nos últimos anos, Mujica seguiu debatendo e sugerindo alternativas para os rumos da esquerda no continente, após a ascensão de nomes de direita como o de Jair Bolsonaro.

Em 2018, o uruguaio chegou a visitar o petista na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR). Na ocasião, Mujica disse a jornalistas que os dois conversaram sobre suas preocupações relacionadas à região latino-americana e sobre futebol.

Em fevereiro do ano passado, o ex-presidente do Uruguai esteve com Lula em evento no Rio de Janeiro que homenageou os 40 anos do PT.

"Queria vir a essa festa por várias razões. Pelo meu companheiro, e também como minha homenagem a muitos lutadores do PT e que nestes anos eu conheci", afirmou Pepe Mujica ao discursar.