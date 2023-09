Lula chama China de 'país-irmão' e cita boa relação com partido comunista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) exaltou as relações do país com a China em um encontro hoje com Li Xi, membro do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista da China.

O QUE ACONTECEU

China é um "país-irmão" e com proximidade "comercial e política", disse o presidente em declaração feita ao lado de Li Xi.

"É sempre uma alegria poder receber um país-irmão, com quem mantemos uma relação extraordinária não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista político. O meu partido tem uma forte relação com o Partido Comunista Chinês", disse Lula.

"Contamos com a participação chinesa [no G20]", disse Lula. O presidente Xi Jinping não participou do encontro do G20 em Nova Delhi, na Índia, no começo de setembro, mas teve o convite reiterado para o encontro que será sediado no Brasil em 2024.

Lula pediu apoio da China para pressionar por mudanças no Conselho de Segurança da ONU. Uma das reivindicações mais repetidas de Lula nos últimos fóruns internacionais foi a reforma da composição das cadeiras permanentes no Conselho —onde a China tem uma das cinco cadeiras pétreas.

"Estaremos juntos em muitas das lutas que temos que travar para que as instituições multilaterais possam funcionar melhor e [de forma] mais democrática", afirmou o presidente.