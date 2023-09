Haitianos vivem condições subumanas, diz premiê ao pedir missão externa

O poder desses grupos escalou à medida que uma espécie de vácuo de poder foi criada no país do Caribe após o assassinado do presidente Jovenel Moïse a tiros, em sua casa, em 2021. Henry, escolhido por Moïse pouco antes para ser primeiro-ministro, assumiu a chefia do país, que hoje não conta com nenhum representante político eleito.

Ele citou o que chamou de "uma lista sem fim" dos crimes cometidos pelas gangues urbanas que controlam 80% da capital, Porto Príncipe. "Eles assassinam, ateiam fogo, bloqueiam ruas, fecham escolas e hospitais, sequestram, praticam violência sexual, tráfico de órgãos e de pessoas, execuções extrajudiciais. Abusam com particular crueldade."

Espera-se que o tema entre em votação no órgão, que o Brasil compõe como membro rotativo, até o final da próxima semana. E vários líderes globais, entre eles o americano Joe Biden, já haviam usado o púlpito da ONU em Nova York para coro ao pedido do líder haitiano.

