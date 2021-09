Luiza Trajano entra na lista da Time de pessoas mais influentes em texto assinado por Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, foi eleita pela revista americana Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Ela é a única brasileira na lista de 2021, divulgada nesta quarta-feira (15).

Alguns nomes incluídos neste ano foram o príncipe Harry e sua esposa, Meghan, a tenista Naomi Osaka, a ginasta Simone Biles, o presidente americano, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, o líder chinês, Xi Jinping, o opositor russo Alexei Navalni, as cantoras Britney Spears e Billie Eilish, o lider Talibã Abdul Ghani Baradar e o advogado Ben Crump, que defendeu a família de George Floyd. ​

Luiza Trajano formou-se na Faculdade de Direto de Franca, em 1972. Começou a trabalhar na empresa, então administrada pela sua tia, Luiza Trajano, aos 12 anos. Assumiu a Magazine Luiza em 1991, da qual é hoje presidente do conselho de administração.

Em 2020, a seleção da revista trazia dois brasileiros: o presidente Jair Bolsonaro e o influenciador digital Felipe Neto.

Na edição de 2021, o texto sobre a trajetória da fundadora do Magazine Luiza na revista é assinado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva —ele próprio figurou na lista da Time duas vezes, em 2004 e 2010. O nome de Trajano tem sido cogitado para compor uma possível chapa com Lula para as eleições presidenciais de 2022.

"Em um mundo corporativo ainda dominado por homens, uma mulher brasileira, Luiza Trajano, conseguiu transformar o Magazine Luiza, que começou como uma única loja em 1957, em um gigante do varejo avaliada em dezenas de bilhões. É uma enorme conquista —uma entre muitas", diz o relato.

O texto afirma que Luiza tenta "construir um Brasil melhor" com iniciativas contra a violência doméstica, o programa de trainee exclusivo para pessoas negras organizado pela varejista e a plataforma digital para microempreendores durante a pandemia.

Lula também critica o governo federal ao mencionar a atuação de Trajano na crise sanitária: "Em um momento em que o governo brasileiro estava menosprezando o risco oferecido pela pandemia, Luiza corajosamente falou sobre a urgência da vacinação". Trajano criou o movimento Unidos Pela Vacina, para organizar ações do setor privado no processo de imunização.

Trajano foi notícia em 2020 especialmente quando o Magazine Luiza anunciou que iria fazer um programa de treinamento voltado apenas para pessoas negras. À Folha, no começo do ano, ela disse quer fazer um processo seletivo voltado apenas para pessoas com mais de 50 anos. “Dá uma coisa legal a experiência com a juventude, mas isso é uma coisa minha ainda.”

"Quebrar paradigmas era um costume nosso e a gente ia pagar o preço. Só a primeira porta que baixou o nível e foi o nível de inglês. Os outros critérios e dificuldades foram os mesmos", disse sobre o treinamento para negros.

Veja alguns nomes da lista de 2021:

Ícones

Harry e Meghan, duque e duquesa de Sussex

Naomi Osaka, tenista

Alexei Navalny, líder opositor russo

Britney Spears, cantora

Nasrin Sotoudeh, ativista de direitos humanos iraniana

Pioneiros

Billie Eilish, cantora

Ben Crump, advogado de direitos civis

Sunisa Lee, ginasta

Titãs

Simone Biles, ginasta

Luiza Trajano, empresária brasileira

Tim Cook, CEO da Apple

Shonda Rhimes, roteirista

Tom Brady, jogador de futebol

Artistas

Kate Winslet, atriz

Omar Sy, ator

Scarlett Johansson, atriz

Chloé Zhao, roteirista

Líderes

Joe Biden, presidente dos EUA

Xi Jinping, dirigente da China

Abdul Ghani Baradar, líder do Talibã no Afeganistão

Kamala Harris, vice-presidente dos EUA

Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

Donald Trump, ex-presidente dos EUA

Narendra Modi, premiê da Índia

Inovadores

Elon Musk, empresário

Jensen Huang, empresário

Katalin Karikó, bioquímica