Livro defende fim do 'direito de retorno' como meio de encerrar conflito Israel-Palestina

Mas daí não se segue que a rejeição a ele tenha de ser absoluta, sem qualificações, como afirmam os autores. O subtítulo de A Guerra do Retorno é "como resolver o problema dos refugiados e estabelecer a paz entre palestinos e israelenses". Sejam quais forem os méritos do livro, ele não cumpre essa promessa de maneira crível ou realista.

Temos então o problema da sobrevivência de um Estado judeu. Não há dúvida que uma enorme parcela do mundo árabe sonha com a aniquilação pura e simples de Israel. O retorno, contudo, seria um instrumento peculiar para atingir esse objetivo. Ele seria eficaz na medida em que fizesse dos judeus uma minoria dentro de Israel e, depois, uma minoria desprovida de poder político.

Todo esse raciocínio não se sustenta. Em parte por causa do impasse histórico entre judeus e palestinos, o fato é que as leis e as convenções internacionais evoluíram nas últimas décadas para incluir o direito de retorno entre os direitos dos refugiados.

O livro também sustenta que o direito de retorno não passa de ficção. O parágrafo 11 da Resolução 194 da ONU, aprovada em dezembro de 1948, e que serve de base à reivindicação palestina, afirma que os refugiados que desejem retornar às suas casas e viver em paz com seus vizinhos deveriam ser autorizados a fazê-lo. Segundo o livro, o verbo no condicional exclui a existência de um direito líquido e certo. Além disso, nenhum outro grupo de refugiados na história moderna teria visto satisfeita tal ambição.

Seu corolário seria o desmantelamento da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, mais conhecida pela sigla em inglês UNRWA. Cabe a esse órgão recensear os palestinos espalhados por países como Jordânia, Síria e Líbano que alegam ter o direito de voltar à terra que seus pais e avós deixaram desde a guerra que se seguiu à fundação do Estado de Israel, em 1948.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.