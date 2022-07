'Líder brilhante', diz Bolsonaro sobre Abe; veja repercussão do assassinato

GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro se somou à lista de lideranças mundiais que lamentaram o assassinato do ex-premiê do Japão Shinzo Abe, morto a tiros nesta sexta (8) durante um ato de campanha.

Ele afirmou, em uma publicação no Twitter, ter decretado luto oficial de três dias após o que descreveu como "crueldade injustificável". Também agradeceu à amizade de Abe com o Brasil e pediu que o crime seja punido com rigor. "Estamos com o Japão."

Bolsonaro viajou ao Japão no primeiro ano de seu governo, em 2019, quando Abe, o premiê mais longevo do país, ainda estava no cargo. À época, falaram sobre um possível acordo de parceria entre o Mercosul.

Veja o que outros países comentaram sobre a morte do político japonês.

"Abe foi um líder com grande visão que elevou a relação entre nossos países, os EUA e o Japão, a novos patamares"

Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA

"O ex-primeiro-ministro Abe fez contribuições para melhorar as relações China-Japão durante seu mandato; expressamos nossas condolências por sua morte"

Ministério das Relações Exteriores da China

"Profundamente chocado com o ataque hediondo que Shinzo Abe sofreu. A França está ao lado do povo japonês, que perdeu um grande premiê, que dedicou sua vida ao país e trabalhou para trazer equilíbrio ao mundo"

Emmanuel Macron, presidente da França

"Não apenas a comunidade internacional perdeu um líder importante, mas Taiwan também perdeu um amigo. Taiwan e Japão são países democráticos, e nosso governo condena severamente atos violentos"

Tsai Ing-wen, presidente de Taiwan