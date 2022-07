Estudante de medicina brasileiro é preso com drogas na Indonésia

Após inspeção, foram encontrados quatro pacotes contendo folhas e sementes. Pelos resultados dos testes no laboratório da alfândega, as folhas e sementes continham maconha.

Um estudante de medicina brasileiro identificado como Alberto Sampaio Gressler, de 25 anos, foi detido após ser encontrado com maconha em Bali, na Indonésia. A droga foi encontrada durante o raio-x. A prisão aconteceu no dia 28 de junho e foi divulgada apenas na quarta-feira (6).

