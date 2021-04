Legista que fez autópsia de George Floyd confirma homicídio

Os promotores também apresentaram depoimentos de quatro outros especialistas médicos para desafiar a tese da defesa de Chauvin contra as acusações de homicídio --de que Floyd pode ter morrido de overdose de drogas-- e apoiar as conclusões de Baker. Chauvin se declara inocente.

"parada cardiorrespiratória agravada por dominação, contenção e compressão do pescoço", detalhou o legista dr. Andrew Baker, afirmando que o parou de bater e seus pulmões pararam de funcionar porque Chauvin, de 45 anos, e outros policiais o prenderam no chão de uma forma que privou seu corpo de oxigênio.

