Kamala Harris vende apartamento de luxo em Washington por R$ 11 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kamala Harris, 56, passou a residir na Blair House, próxima à Casa Branca, enquanto o Observatório Naval, casa oficial da vice-presidência americana, passa por reformas. Sem precisar se preocupar com moradia pelos próximos 4 anos, ela está se desfazendo do apartamento em que morava em Washington.

De acordo com o Wall Street Journal, o apartamento fica em um condomínio do complexo Westlight, no bairro West End. A propriedade foi anunciada na segunda-feira (5) por US$ 1,995 milhão (cerca de R$ 11 milhões).

O imóvel se valorizou um pouco após a compra pela vice-presidente, em 2017. Pelos registros oficiais, ele custou US$ 1,775 milhão (algo próximo de R$ 10 milhões no câmbio atual).

Com dois quartos, um escritório e dois banheiros, o apartamento tem cerca de 158 metros quadrados. De acordo com o anúncio, ele tem piso de madeira de carvalho natural, banheiro inspirado em um spa e cozinha com ilha personalizada e armários italianos.

O prédio tem um amplo terraço com churrasqueira na cobertura, salão de festas, piscina aquecida na cobertura e uma academia. Segundo os corretores, o imóvel também é excelente para tempos de Covid porque conta com sistema de filtragem de ar.

A diretora de vendas Mei-Mei Venners não quis comentar à publicação sobre a dona do apartamento, mas disse que o condomínio é "o poder e a política que constroem em D.C.". Já representantes de Kamala Harris também se negaram a comentar o assunto.

Este já é o segundo imóvel que ela vende desde que virou vice-presidente de Joe Biden. O apartamento dela em São Francisco, no estado da Califórnia, foi vendido por US$ 860 mil (algo próximo de R$ 4,885 milhões).

O apartamento, que fica no bairro de SoMa, foi um ótimo investimento para a política. Quando ela comprou o imóvel em 2004 ele custou US$ 489 mil (cerca de R$ 2,7 milhões).