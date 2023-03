Justiça do Peru amplia prisão preventiva de Castillo para 3 anos

Juan Silva e Geiner Alvarado também foram citados na votação do Congresso. Durante o debate, as bancadas de esquerda defenderam Castillo, alegando que ele foi acusado em um processo sem provas

Segundo o jornal El Comercio, a defesa de Castillo afirmou que vai recorrer e alegou que o ex-presidente sofre perseguição política. "Vamos fazer o que a lei me permite, recorrer", afirmou o ex-presidente, da prisão, durante a audiência virtual, transmitida pelo canal de televisão do sistema judicial peruano.

Preso desde que tentou dar um golpe de Estado ao ordenar, inconstitucionalmente, a dissolução do Congresso, Castillo começa a cumprir a nova pena desta quinta até 8 de março de 2026. O juiz Juan Carlos Checkley, autor da decisão, determinou também a prisão preventiva do ex-ministro de Transportes Juan Silva Villegas, investigado também por organização criminosa, e determinou o acionamento da Interpol para sua captura.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Peru ampliou de 18 para 36 meses a prisão preventiva do ex-presidente peruano Pedro Castillo. A decisão, anunciada nesta quinta-feira (9), recai sobre o político no âmbito das acusações segundo as quais ele liderava uma organização criminosa que atuou na estatal Petroperú e nos ministérios de Transporte, Habitação, Construção e Saneamento.

