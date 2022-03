Jornalista ucraniana é sequestrada por forças russas, diz emissora

Victoria Roshchyna fazia a cobertura de guerra desde o início do conflito e reportava a situação do leste e sul da Ucrânia. Pelo twitter, a Hromadske fez um apelo à comunidade ucraniana e internacional para encontrar e resgatar a jornalista.

No último sábado (12), Roshchyna não entrou mais em contato, porém testemunhas afirmaram que ela estaria em Berdiansk, cidade da costa da Ucrânia. Segundo a emissora, no dia 15 de março ela foi detida pelo Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, o FSB.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com a emissora ucraniana Hromadske International, a jornalista Victoria Roshchyna está sendo mantida refém desde a última terça-feira (15), quando se dirigia para Mariupol, cidade bastante afetada pelos ataques do Exército russo.

