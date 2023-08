Jogador brasileiro morre ao ter carro esprimido por caminhões em acidente no Vietnã

Your browser does not support the video tag.

Um jogador de futebol brasileiro e dois membros da equipe morreram neste sábado (12) em um acidente de carro no Vietnã.

Paollo Madeira Oliveira, de 27 anos, o assistente técnico Dương Minh Ninh, de 42 anos, e o médico Trí Đào, de 38 anos, eram membros da equipe Hoang Anh Gia Lai, que joga na Primeira Divisão do Vietnã. Eles morreram quando o carro em que estavam foi espremido por dois caminhões na Rodovia Nacional 14, na província de Gia Lai.

O acidente ocorreu por volta de 15h do horário local (5h no horário de Brasília) enquanto eles voltavam de uma partida do campeonato do país. Moradores locais tiveram que arrombar as portas do carro para tirar as quatro pessoas, incluindo o motorista, de 57 anos, que foi levado às pressas para o hospital com ferimentos graves.

O presidente do clube, Doan Nguyen Duc, disse estar “chocado” com a notícia do acidente. Já uma página dedicada ao clube se manifestou no Instagram com uma imagem do escudo em preto e branco e um coração preto na legenda, indicando luto.

Paollo era um jogador naturalizado vietnamita. Ele nasceu no Brasil, mas se mudou para Portugal quando era jovem e começou sua carreira nas divisões inferiores do país. Em 2022, ele foi contratado pelo Hoang Anh Gia Lai, onde rapidamente se tornou um dos jogadores mais importantes da equipe.