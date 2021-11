Jogador brasileiro de 15 anos é encontrado morto nos EUA

“A CBB lamenta profundamente a morte do jovem Artur Bandiera, de 15 anos, atleta da base do Regatas Campineiro-SP, nos EUA. Artur é filho do técnico da base do clube, Marcelo Bandiera, um apaixonado pelo basquete como toda a família. Nossos pêsames, pensamentos e orações”, diz a nota.

Nas redes sociais da unidade escolar, a diretora do colégio, Jennifer Flinn, lamentou a morte do jovem. “É importante para nós, como comunidade, orar por ele e sua família enquanto eles passam por essa grande perda”, disse.

O estudante brasileiro jogava pelo time do colégio Bishop Walsh school. Ele também era intercambista no colégio e morava na LaSalle House, dormitório de propriedade privada para alunos.

