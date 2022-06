Itamaraty diz que Embaixada mantém contato com família de Dom Phillips

Segundo ele, vísceras humanas encontradas nas buscas foram levadas para exames de DNA em Brasília. "Estou acompanhando [as buscas dos corpos]. Agora, os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles. Foram encontradas vísceras humanas, que já estão aqui em Brasília para se fazer o DNA", disse, em entrevista à rádio CBN.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, enviou nota nesta segunda-feira (13) reforçando que a Embaixada brasileira em Londres mantém "permanente contato" com a família do jornalista britânico Dom Phillips, que está desaparecido junto ao indigenista Bruno Araújo Pereira desde 5 de junho.

