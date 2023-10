Israel retoma abastecimento de água no sul de Gaza, diz EUA

O suprimento de água, de acordo com o jornal Times of Israel, faz parte de uma indicação do governo israelense para permitir a entrada de comida e medicamentos em Gaza. Já o de eletricidade e combustíveis, continua interrompido, pois não estaria coberto pela mesma regra de conflitos armados. A declaração foi dada por um congressista americano.

Os palestinos e agentes humanitários na Faixa de Gaza, porém, afirmam que a água ainda não foi restabelecida, segundo o Times of Israel. Um porta-voz do governo controlado pelo Hamas em Gaza também disse que a água não está fluindo. O ministro de energia e água de Israel, Israel Katz, afirmou em comunicado que a água foi restabelecida em um "ponto específico" em Gaza, mas não forneceu mais detalhes.

