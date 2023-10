Com grávidas e crianças na UTI, hospitais beiram o colapso em Gaza

"Apesar dos israelenses sugerirem a existência de algumas áreas seguras na Faixa de Gaza, as pessoas estão expostas a bombardeios em todo o território, incluindo no sul", disse Avril Benoit, diretora-executiva da Médicos Sem Fronteiras.

Aproximadamente 5.000 mulheres devem dar à luz no próximo mês, incluindo aquelas em gestação de risco, diz Dominic Allen, representante do UNFPA, em entrevista à CNN neste domingo. "São mulheres grávidas que não têm para onde ir."

Os quartos da UTI do hospital, que fica ao sul da Faixa de Gaza, estão lotados, ocupados em sua maioria por crianças com menos de três anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centenas de pessoas feridas por explosões chegaram nos últimos oito dias ao hospital Nasser, em Khan Younis, o segundo maior hospital de Gaza, segundo a agência de notícias Associated Press. Muitas correm o risco de morrer, já que a expectativa é que o combustível usado para manter as instalações se esgote nesta segunda-feira (16).

