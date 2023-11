Israel recebe segunda lista com reféns que serão soltos pelo Hamas

Após a libertação dos reféns do Hamas, no primeiro dia da trégua, 39 mulheres e adolescentes palestinos detidos em Israel também foram libertados, de acordo com o ministro das Relações Exteriores do Qatar, que intermediou o cessar-fogo.

No primeiro dia da trégua, 13 reféns foram libertados, sendo nove mulheres e quatro menores de idade, todos sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro. Os reféns liberados em Israel serão encaminhados para hospitais, incluindo o Soroka Medical Center, o Schneider Children's Medical Center, o Shamir Medical e o Wolfson Medical Center, onde receberão cuidados médicos e psicológicos, além da oportunidade de entrar em contato com suas famílias.

Os dois lados concordaram com um cessar-fogo de quatro dias em troca de libertações mútuas. Inicialmente, cerca de 240 pessoas estavam sendo mantidas como reféns pelo Hamas desde o início do conflito.

