Indígenas venezuelanos protestam contra plano de 'superabrigo' em Boa Vista

O presidente do CNDH, Yuri Costa, afirma que o conselho "vê com muito cuidado" a diretriz de concentrar os refugiados e que vai acompanhar para verificar se esse sistema produzirá violação de direitos humanos. "O que mais preocupa a gente é o abrigamento indígena. Houve visivelmente uma resistência dos indígenas, que estão reclamando que não estão tendo o processo de consulta prévia respeitado. O conselho acha que essa consulta deve ser feita."

O órgão disse ainda que não houve corte de recursos para a operação em 2021 --o orçamento do ano que vem ainda não foi fechado. A União, porém, vem reduzindo a verba destinada à Acolhida: de R$ 280 milhões em 2020, o valor caiu para R$ 90 milhões neste ano. O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, chegou a dizer que a verba atual só permitia manter as ações até o fim de julho e pediu mais R$ 178,9 milhões ao governo.

Segundo a agência, a maior privacidade das tendas deve reduzir conflitos internos, e a proximidade de outros refúgios possibilitará entrega mais eficiente de serviços aos indígenas. Sobre a violência no bairro, o Acnur afirma que os abrigos são protegidos por militares e serviços terceirizados, com portaria e segurança 24 horas, e que a centralização aumentará a proteção em relação à situação atual.

A reportagem presenciou quando funcionários abordaram indígenas que protestavam na frente do Tancredo Neves. Eles dizem que as famílias que saíram de lá já pretendiam deixar o local desde a semana passada e que a decisão não tem a ver com o plano de unificação.

Primo de Camacho, o aidamo Nail José Fuentes, 32, é responsável pela comunidade no abrigo Tancredo Neves. "Não esperamos ter uma relação muito boa com os jotarao [venezuelanos não indígenas]. Tem pessoas más que se aproveitam da nossa situação e querem nos obrigar a fazer serviços sujos, nos ameaçando."

Reinosa também menciona a violência do bairro 13 de Setembro, onde fica o abrigo. "A zona é dominada por facção criminosa, circulam drogas, armas, tem prostituição. Nossa população vai ficar muito vulnerável", afirma, acrescentando que a experiência ocorreu no início da operação e se mostrou problemática.

