Índia atinge 2 mil mortes e 300 mil infectados por covid em 24h

O país havia controlado a pandemia, mas começou a relaxar as medidas restritivas, até que chegaram as novas variantes e houve uma nova explosão de casos e óbitos.

Os hospitais já enfrentam a falta de oxigênio e a superlotação por conta do número de infectados indica caos. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e também o que mais tem casos confirmados de covid com 15,6 milhões casos confirmados.

Mais de 2 mil indianos morreram nas últimas 24h, no segundo pior dia da história da pandemia da covid-19 no país. Os registros de novos casos da doença, também dispararam assustadoramente e somaram quase 300 mil infectados.

