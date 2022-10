Incêndio derruba cúpula de mesquita na Indonésia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mesquita do Centro Islâmico de Jacarta, na Indonésia, foi tomada por chamas nesta quarta-feira (19).O dano à estrutura causado pelo incêndio foi crítico e provocou a queda do domo do edifício.

Uma grande coluna de fumaça escura podia ser vista subindo o céu de Koja, distrito no norte da capital do país. O primeiro relato do incêndio surgiu por volta das 15h, no horário local (5h em Brasília), quando vídeos das chamas também começaram a circular nas redes sociais.

Nas cenas captadas por moradores e divulgadas pelos corpo de bombeiros de Jacarta, é possível ver o fogo consumindo a estrutura da cúpula no terceiro andar do edifício, que desaba ainda em chamas.

Segundo o jornal Jakarta Globe, o edifício estava em reformas, e o número de funcionários no momento do incêndio era menor que o usual. Bombeiros chegaram ao local pouco depois e conseguiram conter o fogo.

A polícia disse que não houve feridos. A dimensão dos danos ao Centro Islâmico de Jacarta ainda não foi estimada, e a causa do incêndio está sendo investigada.

Imagens veiculadas nas redes sociais mostravam escombros e cinzas na parte interna do complexo, depois que a cúpula já tinha desabado. Materiais ainda em chamas caíam sob o piso de pedra do saguão da mesquita.

O templo e o complexo são coordenados pelo Centro de Desenvolvimento de Estudos Islâmicos de Jacarta, que promove eventos e atividades religiosas --na Indonésia, muçulmanos representam 90% da população.