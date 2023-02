Hong Kong deixa de exigir redesignação sexual para retificação de documentos de pessoas trans

Há 25 anos devolvida à China após um século e meio sob domínio britânico, Hong Kong tem visto crescer a repressão política exercida por Pequim no território, a despeito do arranjo "um país, dois sistemas", adotado para garantir algum grau de autonomia e de liberdades no território.

"O resultado de hoje é justiça feita com atraso, uma vitória de Pirro. Este caso nem devia ter acontecido", afirmou Tse, ativista da ONG Transgender Equality Hong Kong em comunicado após a decisão. "Vou continuar a trabalhar para plantar a semente do movimento pelos direitos das pessoas trans. Acredito que algum dia teremos sucesso e receberemos o arco-íris de braços abertos."

"A consequência da medida é colocar pessoas no dilema de ter que decidir entre sofrer violências constantes ao seu direito de privacidade ou se submeter a cirurgias altamente invasivas e medicamente desnecessárias, o que infringe o direito delas à integridade do corpo", afirmaram os juízes na decisão.

